Calix Salarios

El rango de salarios de Calix oscila entre $75,891 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $271,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Calix. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $75.9K
Jefe de Gabinete
$78.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$192K

Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Producto
$122K
Ingeniero de Ventas
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$271K
Arquitecto de Soluciones
$176K
Preguntas Frecuentes

