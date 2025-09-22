Directorio de Empresas
Calendly Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Calendly varía de $193K a $282K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$222K - $253K
United States
Rango Común
Rango Posible
$193K$222K$253K$282K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Gerente de Producto ni Calendly in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $281,666. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Calendly fun ipa Gerente de Producto in United States ni $193,347.

Otros Recursos