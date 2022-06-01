Directorio de Empresas
Bynder
Bynder Salarios

El salario de Bynder varía de $56,013 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $158,308 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bynder. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $70.7K

Ingeniero de Software Backend

Diseñador de Producto
Median $56K
Científico de Datos
$72K

Tecnólogo de la Información (TI)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Gerente de Producto
$158K
Gerente de Ingeniería de Software
$130K
Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Bynder is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $158,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bynder is $70,728.

