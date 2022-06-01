BTC Salarios

El rango de salarios de BTC oscila entre $21,710 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $84,356 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BTC . Última actualización: 8/20/2025