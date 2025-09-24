Directorio de Empresas
Bright Money
Bright Money Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Bright Money totaliza ₹2.01M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bright Money. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.01M
Nivel
SDE 1
Base
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bright Money?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Bright Money in India está en una compensación total anual de ₹4,236,049. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bright Money para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹1,771,148.

Otros Recursos