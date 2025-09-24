La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Bosch Global varía de €67.6K por year para EG12 a €76.8K por year para SL4. El paquete de compensación mediano year in Germany totaliza €88.8K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
