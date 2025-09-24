Directorio de Empresas
Bosch Global
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Bosch Global Analista de Ciberseguridad Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Bosch Global totaliza €72.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
SAP Security
Stuttgart, BW, Germany
Total por año
€72.8K
Nivel
Senior
Base
€72.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

€142K

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Bosch Global está en una compensación total anual de €76,896. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Analista de Ciberseguridad es €72,835.

Otros Recursos