El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Bosch Global totaliza $108K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Senior Design Engineer
Charlotte, NC
Total por año
$108K
Nivel
Senior
Base
$105K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Bosch Global in United States tiene una compensación total anual de $147,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $108,000.

