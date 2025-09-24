La compensación de Científico de Datos in India en Bosch Global totaliza ₹2.41M por year para EG14. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹1.58M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
