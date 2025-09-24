Directorio de Empresas
Bosch Global
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Bosch Global Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in Germany en Bosch Global totaliza €111K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total por año
€111K
Nivel
SL1
Base
€111K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
12 Años
Años de exp
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

€142K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26,610+ (a veces €266,100+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ciencia de Datos at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €136,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Gerente de Ciencia de Datos role in Germany is €111,359.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos