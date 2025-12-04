Directorio de Empresas
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Pakistan en Boom! By Cindy Joseph varía de PKR 3.43M a PKR 4.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Boom! By Cindy Joseph. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Rango Común
Rango Posible
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Boom! By Cindy Joseph in Pakistan está en una compensación total anual de PKR 4,869,451. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Boom! By Cindy Joseph para el puesto de Asistente Administrativo in Pakistan es PKR 3,429,787.

