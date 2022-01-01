Blue Origin Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Blue Origin oscila entre $90,000 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $249,312 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blue Origin. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Ingeniero de Calidad

Ingeniero de Manufactura

Ingeniero Térmico

Ingeniero de CAE

Ingeniero de Software
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Hardware
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Ingeniero de Hardware Embebido

Ingeniero Aeroespacial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Gerente de Programa Técnico
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Gerente de Proyecto Técnico

Gerente de Producto
L3 $151K
L4 $249K
Ingeniero de Materiales
L2 $120K
L3 $140K
Ingeniero Eléctrico
Median $200K
Analista de Negocios
Median $90K
Gerente de Proyecto
Median $146K
Operaciones de Negocio
$102K
Ingeniero Químico
$91.5K
Ingeniero de Control
$171K
Desarrollo Corporativo
$246K
Analista de Datos
$164K
Gerente de Ciencia de Datos
$244K
Analista Financiero
$154K
Recursos Humanos
$136K
Tecnólogo de la Información (TI)
$198K
Diseñador de Producto
$218K
Gerente de Programa
$225K
Reclutador
$99.3K
Analista de Ciberseguridad
$150K
Gerente de Ingeniería de Software
$212K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Blue Origin es Gerente de Producto at the L4 level con una compensación total anual de $249,312. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Origin es $151,333.

