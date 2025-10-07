Directorio de Empresas
Bloomberg
Bloomberg Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater London Area en Bloomberg varía de £94.9K por year para Software Engineer a £177K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Greater London Area totaliza £149K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Software Engineer
(Nivel de Entrada)
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
£122K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22,950+ (a veces £229,500+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Bloomberg in Greater London Area está en una compensación total anual de £212,148. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bloomberg para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater London Area es £146,542.

