Directorio de Empresas
Bloomberg
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • New York City Area

Bloomberg Ingeniero de Software Backend Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software Backend in New York City Area en Bloomberg varía de $218K por year para Software Engineer a $289K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $238K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Promedio Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
$218K
$184K
$0
$34K
Senior Software Engineer
$289K
$231K
$6K
$51.8K
Agregar CompensaciónComparar Niveles

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Bloomberg in New York City Area está en una compensación total anual de $315,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bloomberg para el puesto de Ingeniero de Software Backend in New York City Area es $235,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Bloomberg

Empresas Relacionadas

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos