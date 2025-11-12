Directorio de Empresas
BlackLine
BlackLine Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en BlackLine totaliza $177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BlackLine. Última actualización: 11/12/2025

Paquete Mediano
company icon
BlackLine
Performance Engineer
Pleasanton, CA
Total por año
$177K
Nivel
L3
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bono
$12K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en BlackLine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) en BlackLine in United States está en una compensación total anual de $228,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BlackLine para el puesto de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States es $177,000.

