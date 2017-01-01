Directorio de Empresas
BiiR
    Acerca de

    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Sitio Web
    2018
    Año de Fundación
    10
    # de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

