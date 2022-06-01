BigBear.ai Salarios

El rango de salarios de BigBear.ai oscila entre $109,450 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $173,865 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BigBear.ai . Última actualización: 8/19/2025