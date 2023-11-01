Directorio de Empresas
BIC Salarios

El rango de salarios de BIC oscila entre $48,878 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $219,708 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BIC. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Analista de Datos
$75.9K
Gerente de Programa
$220K
Ingeniero de Software
$48.9K

Gerente de Ingeniería de Software
$122K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en BIC es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $219,708. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BIC es $98,734.

Otros Recursos