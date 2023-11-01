BIC Salarios

El rango de salarios de BIC oscila entre $48,878 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $219,708 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BIC . Última actualización: 8/19/2025