Betterment
Betterment Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Betterment totaliza $265K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Betterment. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Total por año
$265K
Nivel
L5
Base
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Bono
$22.5K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Betterment?

$160K

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Betterment in United States está en una compensación total anual de $284,700. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Betterment para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $234,496.

Otros Recursos