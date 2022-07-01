Directorio de Empresas
Bestow
Bestow Salarios

El rango de salarios de Bestow oscila entre $34,423 en compensación total por año para un Ingeniero Civil en el extremo inferior y $172,891 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bestow. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero Civil
$34.4K
Diseñador de Producto
$134K
Gerente de Producto
$173K

Ingeniero de Software
$125K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Bestow es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,891. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bestow es $129,875.

