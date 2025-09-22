Directorio de Empresas
Bessemer Venture Partners
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Capitalista de Riesgo

  • Todos los Salarios de Capitalista de Riesgo

Bessemer Venture Partners Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Bessemer Venture Partners varía de $224K a $319K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bessemer Venture Partners. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$254K - $289K
United States
Rango Común
Rango Posible
$224K$254K$289K$319K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Capitalista de Riesgo contribuciones en Bessemer Venture Partners para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bessemer Venture Partners?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Capitalista de Riesgo ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Bessemer Venture Partners in United States está en una compensación total anual de $318,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bessemer Venture Partners para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $224,100.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Bessemer Venture Partners

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • SoFi
  • Facebook
  • Stripe
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos