Berkeley Research Group
  • Salarios
  • Consultor de Gestión

  • Todos los Salarios de Consultor de Gestión

Berkeley Research Group Consultor de Gestión Salarios

El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in United States en Berkeley Research Group totaliza $100K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkeley Research Group. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Berkeley Research Group
Senior Associate
Miami, FL
Total por año
$100K
Nivel
L2
Base
$93K
Stock (/yr)
$0
Bono
$7K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Berkeley Research Group?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Berkeley Research Group in United States está en una compensación total anual de $190,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Berkeley Research Group para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $100,000.

Otros Recursos