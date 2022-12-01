Directorio de Empresas
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Salarios

El rango de salarios de Berkeley Research Group oscila entre $62,310 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior y $233,825 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Berkeley Research Group. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Consultor de Gestión
Median $100K
Asistente Administrativo
$62.3K
Ingeniero de Software
$234K

Capitalista de Riesgo
$101K

Asociado

El rol con mayor salario reportado en Berkeley Research Group es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $233,825. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Berkeley Research Group es $100,250.

