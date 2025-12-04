Directorio de Empresas
Bentley Systems
Bentley Systems Redactor Técnico Salarios

La compensación total promedio de Redactor Técnico in India en Bentley Systems varía de ₹669K a ₹931K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bentley Systems. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$8.1K - $9.6K
India
Rango Común
Rango Posible
$7.6K$8.1K$9.6K$10.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Bentley Systems?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Técnico en Bentley Systems in India está en una compensación total anual de ₹931,299. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bentley Systems para el puesto de Redactor Técnico in India es ₹668,625.

