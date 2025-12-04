Directorio de Empresas
BenQ
BenQ Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in Taiwan en BenQ varía de NT$812K a NT$1.14M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenQ. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$28.7K - $33.4K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$26.5K$28.7K$33.4K$37.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en BenQ?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en BenQ in Taiwan está en una compensación total anual de NT$1,137,074. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenQ para el puesto de Investigador de UX in Taiwan es NT$812,195.

Otros Recursos

