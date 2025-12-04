Directorio de Empresas
BenchSci
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

BenchSci Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Canada en BenchSci totaliza CA$153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenchSci. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
BenchSci
Product Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
$110K
Nivel
-
Base
$101K
Stock (/yr)
$9.5K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en BenchSci?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En BenchSci, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en BenchSci in Canada está en una compensación total anual de CA$187,887. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenchSci para el puesto de Gerente de Producto in Canada es CA$138,724.

Otros Recursos

