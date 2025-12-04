Directorio de Empresas
Benchling
Benchling Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Benchling varía de $168K a $244K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Benchling. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$191K - $221K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$191K$221K$244K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Benchling, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Benchling in United States está en una compensación total anual de $243,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Benchling para el puesto de Marketing in United States es $168,100.

Otros Recursos

