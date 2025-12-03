Directorio de Empresas
Bench Accounting
Bench Accounting Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in Canada en Bench Accounting totaliza CA$106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bench Accounting. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
Bench Accounting
Product Designer
Vancouver, BC, Canada
Total por año
$76.5K
Nivel
Senior
Base
$76.5K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
7 Años
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Bench Accounting in Canada está en una compensación total anual de CA$125,065. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bench Accounting para el puesto de Diseñador de Producto in Canada es CA$105,826.

