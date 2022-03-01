Directorio de Empresas
Belcan
Belcan Salarios

El rango de salarios de Belcan oscila entre $54,018 en compensación total por año para un Ingeniero Aeroespacial en el extremo inferior y $120,600 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Belcan. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $105K
Ingeniero de Software
Median $68.9K
Ingeniero Aeroespacial
$54K

Recursos Humanos
Median $100K
Tecnólogo de la Información (TI)
$80.4K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Belcan is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belcan is $90,200.

Otros Recursos