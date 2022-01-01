Directorio de Empresas
Beachbody
Beachbody Salarios

El salario de Beachbody varía de $116,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $208,950 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Beachbody. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $139K
Científico de Datos
Median $116K
Gerente de Producto
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Ingeniería de Software
$209K
Gerente de Programa Técnico
$170K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Beachbody es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Beachbody es $148,920.

