BDO
BDO Salarios

El salario de BDO varía de $8,150 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $179,295 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BDO. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86.5K

Ingeniero de Datos

Consultor de Gestión
Median $68.1K
Contador
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Asistente Administrativo
$91.8K
Analista de Negocios
$55.2K
Analista de Datos
$79K
Gerente de Ciencia de Datos
$87K
Científico de Datos
$64.7K
Analista Financiero
$40.5K
Recursos Humanos
$77.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$42.9K
Banquero de Inversión
$45.2K
Gerente de Producto
$61.7K
Gerente de Proyecto
$179K
Ventas
$113K
Arquitecto de Soluciones
$62.5K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$135K
Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at BDO is Gerente de Proyecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,295. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO is $68,082.

