BCP Salarios

El salario de BCP varía de $13,186 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $75,745 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCP. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $36K

Ingeniero de Software Backend

Científico de Datos
Median $43K
Analista de Negocios
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tecnólogo de la Información (TI)
$13.2K
Gerente de Producto
$75.7K
Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at BCP is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $75,745. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCP is $36,005.

Otros Recursos