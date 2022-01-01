BCG Digital Ventures Salarios

El rango de salarios de BCG Digital Ventures oscila entre $57,839 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $327,256 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BCG Digital Ventures . Última actualización: 8/11/2025