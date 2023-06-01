Directorio de Empresas
Bbot
    • Acerca de

    Bbot is a contactless order and pay solution for the hospitality industry that helps restaurants increase revenue and reduce staffing costs without compromising on hospitality.

    https://bbot.menu
    Sitio Web
    2017
    Año de Fundación
    126
    Número de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
