Basecamp
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Basecamp Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Basecamp totaliza $160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Basecamp. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Basecamp
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Total por año
$160K
Nivel
L2
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Basecamp?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas frecuentes

