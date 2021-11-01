Directorio de Empresas
BARK
BARK Salarios

El rango de salarios de BARK oscila entre $125,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $179,100 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BARK. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $125K
Marketing
$141K
Diseñador de Producto
$179K

Preguntas Frecuentes

