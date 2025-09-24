Directorio de Empresas
Bank of China
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Bank of China Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en Bank of China totaliza $73K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bank of China. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
Total por año
$73K
Nivel
hidden
Base
$73K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bank of China?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Bank of China in United States está en una compensación total anual de $163,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bank of China para el puesto de Analista Financiero in United States es $73,000.

Otros Recursos