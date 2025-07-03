Directorio de Empresas
Bajaj Capital
Bajaj Capital Salarios

El salario mediano de Bajaj Capital es $5,382 para un Ventas . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bajaj Capital. Última actualización: 11/20/2025

Ventas
$5.4K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Bajaj Capital es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $5,382. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bajaj Capital es $5,382.

Otros Recursos

