Aya Healthcare Salarios

El salario de Aya Healthcare varía de $110,744 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $237,180 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aya Healthcare. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $165K
Diseñador de Producto
$111K

Gerente de Proyecto
$131K
Reclutador
$146K
Gerente de Ingeniería de Software
$237K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Aya Healthcare es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $237,180. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aya Healthcare es $155,481.

