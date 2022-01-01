Directorio de Empresas
Axoni
Axoni Salarios

El salario de Axoni varía de $155,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $165,825 para un Analista de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Axoni. Última actualización: 11/17/2025

Ingeniero de Software
Median $155K
Analista de Negocio
$166K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Axoni, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Axoni es Analista de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Axoni es $160,413.

