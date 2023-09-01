Directorio de Empresas
Axelra
Principales Perspectivas
    • Acerca de

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Sitio Web
    2019
    Año de Fundación
    30
    # de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

