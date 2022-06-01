Avant Salarios

El rango de salarios de Avant oscila entre $99,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $306,626 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Avant . Última actualización: 8/9/2025