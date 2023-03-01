Directorio de Empresas
Auvik Networks
Auvik Networks Salarios

El rango de salarios de Auvik Networks oscila entre $47,916 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $239,700 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Auvik Networks. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Tecnólogo de la Información (TI)
$47.9K
Gerente de Producto
$240K
Ingeniero de Software
$82.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Escritor Técnico
$65.7K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Auvik Networks es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $239,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Auvik Networks es $82,488.

