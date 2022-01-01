Autonomic Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Autonomic oscila entre $170,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $288,550 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Autonomic. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Tecnólogo de la Información (TI)
$211K
Gerente de Producto
$196K

Gerente de Ingeniería de Software
$289K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Autonomic es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $288,550. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Autonomic es $203,470.

