Autodesk
Autodesk Capitalista de Riesgo Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$129K - $156K
United States
Rango Común
Rango Posible
$121K$129K$156K$165K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Títulos Incluidos

Principal

Preguntas frecuentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Capitalista de Riesgo på Autodesk in United States ligger på en årlig total ersättning på $164,720. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Autodesk för Capitalista de Riesgo rollen in United States är $120,700.

Otros Recursos