Autodesk
Autodesk Ventas Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

£66.4K - £78.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£62K£66.4K£78.2K£86.3K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Autodesk in France está en una compensación total anual de £86,337. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Ventas in France es £61,985.

Otros Recursos