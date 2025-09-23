Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in Singapore en Autodesk varía de SGD 210K a SGD 299K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Rango Común
Rango Posible

SGD 209K

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Autodesk in Singapore está en una compensación total anual de SGD 298,946. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Gerente de Programa in Singapore es SGD 210,276.

