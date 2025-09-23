La compensación de Científico de Datos in United States en Autodesk varía de $160K por year para P2 a $192K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)