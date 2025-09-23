La compensación total promedio de Ingeniero Civil in India en Autodesk varía de ₹1.8M a ₹2.47M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025
Compensación Total Promedio
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
