La compensación de Analista de Negocios in United States en Autodesk varía de $92.4K por year para P2 a $210K por year para P4. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $90K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Autodesk, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)